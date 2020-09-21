На юге Волгограда в пожаре погибла пенсионерка

Пожар случился 20 сентября около двенадцати часов дня в Советском районе Волгограда случился крупный пожар, в котором погибла 79-летняя женщина В поселке Центральный-2 на улице Ежовской внезапно вспыхнул первый этаж кирпичного дома площадью сто квадратных метров. Огонь охватил четверть территории. Соседи позвонили в экстренные службы. На место приехали спасатели.

- Пожарные расчёты 4-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 12.30 ч. Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

79-летнюю жительницу дома не удалось спасти – она сгорела на месте. Сейчас пожарные эксперты устанавливают обстоятельства трагедии. А жителям Волгоградской области напоминают об элементарных правилах пожарной безопасности: случае ЧП необходимо позвонить по номеру "101".