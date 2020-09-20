Футбол на пляже: игрок волгоградского «Ротора» с коронавирусом выложил видео тренировки

Едва начав борьбу в РПЛ, команда волгоградского «Ротора» была вынуждена уйти на карантин: 12 сентября несколько футболистов получили положительные тесты на коронавирус и команда полным составом ушла на карантин. Напомним, 19 сентября сине-голубые должны были сыграть с «Ростовом», но встреча отменилась.

Однако игроки не унывают и проводят время вынужденной самоизоляции с пользой, разыгрываясь перед предстоящими матчами. Так, полузащитник Зурико Давиташвили, который вместе с некоторыми коллегами снимает домик на берегу Волги, вышел на пробежку по песчаному пляжу, а также вместе с одноклубником Соломоном Кверквелия провел тренировку, видео которой выложил в своем инстаграме.

Отметим, что заразившиеся футболисты находятся под присмотром медиков, их самочувствие удовлетворительное. Так, Камиль Муллин рассказал, что потерял обоняние, но в целом болезнь проходит бессимптомно.