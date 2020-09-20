Коронавирус убил 84-летнюю волжанку

Женщина страдала болезнью сердца. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Последней, 131-ой, жертвой коронавируса стала 84-летняя жительница Волжского. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе региона, изначально его госпитализировали в ГБУЗ ГКБ №1 с подозрением на хирургическую патологию, но состояние по пути ухудшилось и проанализировав его, медики все же решили изменить маршрут и привезли пациентку в ГБУЗ «ГКБ №3». Ее положили в реанимационное отделение и пытались спасти, параллельно взяли анализ на ковид. Он подтвердился.

Причиной смерти стала двусторонняя пневмония на фоне хронического заболевания сердечно-сосудистой системы. Неизвестно, как долго болела женщина и контактировала с окружающими.

- Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом, - добавили в оперштабе.