Собаки растащили на части: под Волгоградом нашли тело неизвестной женщины

Проводится процессуальная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне страшную находку сделали жители Камышина Волгоградской области: на одном из пустырей они нашли части тела неизвестной женщины. Очевидцы сообщили об этом в правоохранительные органы, на место выехала следственная группа Камышинского СО СУ СКР. Предварительно, погибшая не имела постоянного места жительства и скорее всего умерла по естественным причинам. Понять это при осмотре было невозможно: некоторые фрагменты тела отсутствуют. Окончательное заключение сделают эксперты.

Известно, что местные собаки, у которых нет хозяев и которые находятся на свободном выгуле, растащили некоторые части, а также оставили множественные укусы на теле погибшей уже после того, как она умерла.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, проводится процессуальная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.