В Волгограде к середине недели потеплеет до +26 градусов

Первый месяц осени стартовал с солнечных деньков, а вот к концу волгоградцам пришлось утеплиться и даже достать курточки. 19-го и 20-го сентября задул ледяной ветер, а ночи стали заметно холодными

Но тепло вернется, и очень скоро. Уже в понедельник, 21 числа, синоптики «Гисметео» обещают +19 градусов и ветер до 9 метров в секунду. Заметно распогодится во вторник и среду: по прогнозам специалистов, в эти дни будет +22 и +26 градусов тепла, а это значит, что волгоградцы еще заменят кожанки и пальто на легкие кардиганы и ветровки.

Такая погода сохранится до конца недели, подпортит ее только ветер от 4 до 13 метров в секунду в разные дни. Зато никакого дождя не ожидается. Солнышко обещает светит с утр до вечера, а это значит, что люди еще успеют насладиться прогулками на свежем воздухе в комфортных условиях.