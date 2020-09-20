Под Волгоградом молодой водитель сбил мужчину и скрылся

Инцидент произошел 19 сентября в полночь во Фроловском районе Волгоградской области: на обочине дороги в хуторе Большой Лычак нашли раненого 56-летнего мужчину. Как оказалось, его сбил неизвестный водитель, который тут же скрылся с места аварии. Очевидцы сообщили о ДТП в полицию, силовики бросились искать водителя. В это время пострадавшего госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

19-летнего хуторянина, пытавшегося уйти от ответственности, нашли сотрудники ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Фроловский» лишь наутро.

- В ходе проведения розыскных мероприятий в окрестностях хутора был задержан автомобиль «ВАЗ-2107» под управлением 19-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении данного ДТП. Водитель сознался в содеянном, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.