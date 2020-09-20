Визажист, бухгалтер, повар, соцработник: волгоградские мамочки дошколят прошли профобучение

Фото: областная администрация.

Всего 570 жительниц Волгоградской области стали участницами нацпроекта «Демография». Все они – молодые мамочки, которые имеют детей дошкольного возраста и остро нуждаются в работе после отпуска по уходу за ребенком. Они получили возможность получить дополнительное профессиональное образование, чтобы устроиться на работу. 492 волгоградки уже прошли профоучение, а около ста вышли на прежнее место.

- Чаще всего женщины выбирают такие профессии как медсестра, бухгалтер, экономист, специалист по кадрам, воспитатель, повар, администратор, швея, соцработник, специалист в сфере закупок, программист, кладовщик, агент по закупкам, менеджер, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Также представительницы прекрасного пола, давно мечтавшие работать в индустрии красоты, обучились парикмахерскому делу, навыкам визажиста косметолога и мастера маникюра.

Стоит отметить, что в период обучения волгоградки получали стипендию в размере 12130 рублей. Информацию о данном проекте модно получить в любом центре занятости