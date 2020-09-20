Волгоградские автомобилисты не пропустили «скорую»: пострадали ребенок и женщина

Волгоградские автомобилисты не пропустили «скорую» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Инцидент произошел 19 сентября в Кировском районе Волгограда около девяти часов вечера. 27-летний водитель «скорой помощи» ехал по вызову, но попал в аварию, которую спровоцировали волгоградские автомобилисты, буквально заблокировав дорогу для неотложки.

Известно, что 41-летний мужчина за рулем «Тойота Раф-4» мчал со стороны Красноармейского района в сторону улицы Чекалина. В это же время на улице Лазоревой 65-летний водитель «Хендэ Солярис» резко затормозил за красный сигнал светофора, чем спровоцировал аварийную ситуацию. Внедорожник резко перестроился на крайнюю левую полосу, чтобы избежать столкновения, но вышло наоборот: в него врезался «Мерседес». «Скорая» зацепила и «Хендэ».

- В результате ДТП 9-летняя девочка - пассажир автомашины «Тойота Раф-4» и 59-летняя женщина-пассажир скорой помощи с травмами оспитализированы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.