«Дино» приглашает волгоградцев на квест «Легенда о потерянной доброте»

26 сентября приюту «Дино», который основали неравнодушные волгоградцы своими силами, исполняется 9 лет. За эти годы произошло многое, в том числе директор фонда Анжела Макарова заручилась поддержкой властей для реализации программы «Гуманное соседство». А отметить день рождения волонтеры решили просто и со смыслом: волгоградцев всех возрастов приглашают на квест «Легенда о потерянной доброте».

Фото: Приют "Дино"

Вам предстоит пройти сложные локации техногенных объектов, встретить на пути силы света и тьмы, и вернуть человечеству утерянную доброту. Конечно, на протяжении всего пути вам будут помогать верные четвероногие друзья. В конце квеста всех ожидают подарки, - рассказали «КП-Волгоград» в приюте «Дино».

Мероприятие состоится 26 сентября в 10:00, 13:00 и 16:00. Но нужно заранее записаться, чтобы не случилось столпотворения (по номеру 8(961)68-00-937). Цена участия – мешочек корма для четвероногих друзей приюта.