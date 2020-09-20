Под Волгоградом в пожаре едва не погиб 33-летний дачник

ЧП произошло накануне, 19 сентября, в Городищенском районе Волгоградской области: в пожаре пострадал 33-летний мужчина. Известно, что около восьми часов вчера в поселке Ерзовка в дачном обществе Машстрой на 7-ой улице внезапно загорелся один из дачных домиков. Огонь стремительно перебросился на мансарду, баню и гараж. Людей в этот момент в на дачах было мало, но нашлись очевидцы, которые сразу же сообщили о случившемся в экстренные службы.

Сообщение на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил в 20:15 часов, уже в 21:41 часов пожарные полностью ликвидировали огонь.

- Есть пострадавший. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Спасатели в очередной раз напоминают жителям региона о необходимых мерах безопасности. В случае ЧП нужно позвонить на номер «101».