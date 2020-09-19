В центре Волгограда накануне холодов отключат горячую воду

Горячую воду в Волгограде отключают до конца сентября. Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

В Волгограде ночью температура воздуха опускается до +6º, днем едва за +20º. С каждым днем все холоднее. А нескольким тысячам горожан придется в конце сентября закаляться либо греть воду чайниками. В последнюю неделю сентября отключат горячую воду на десяти улицах заполотновской части Центрального района Волгограда. Правда, жить без удобств цивилизации придется всего три дня – с 22 по 24 сентября 2020 года. У остальных волгоградцев, за исключением жителей трех улиц Дзержинского района, которые будут сидеть без воды до конца месяца, во вторник из кранов должна вновь горяченькая пойти.

Как сообщили «КП-Волгоград» в «Концессии водоснабжения», с 22 по 24 сентября в Волгограде отключат горячую воду на улицах по адресам:

Двинская, дома №2, 2а, 7, 8-14, 11, 11а, 13, 13а, 18, 20;

Днестровская, дома №2а, 12, 12б, 14а, 14б;

Невская, дома №4а, 6-18, 6а, 12а, 12б, 18а, 18б;

Новороссийская, дома №16, 67, 67а, 77;

Нурадилова, дом №7;

Пархоменко, дома №15, 17, 29-35, 39- 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62;

Рокоссовского, дома №38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48-60, 48а, 52а, 58а;

Селенгинская, дома №9, 11 и 16;

Ткачева, дома №3, 4, 5, 6, 7б, 9-17, 14-20, 15а, 16а, 18а;

Хиросимы, дома №1, 4-8, 7, 7а, 8а, 9-15, 14, 15а, 16, 20.