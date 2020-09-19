В лобовом ДТП под Волгоградом погиб водитель «Приоры»

Приора получила серьезные повреждения. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Что ни день, то снова жуткая авария на волгоградских трассах. На этот раз смертельное лобовое ДТП произошло на 74-м километре автодороги «Волгоград - Сальск» субботним вечером, 19 сентября 2020. По предварительным данным, в половине пятого вечера «Лада Приора» с прицепом под управлением 29-летнего водителя вылетела на встречку, где лоб в лоб столкнулась с «ВАЗ 2111». Удар был настолько сильным, что машины получили значительные повреждения. От «Приоры» почти ничего не осталось. Перед разбит вдребезги, сзади в салон въехал прицеп. Выжить водителю, который буквально пошел на таран, не удалось. Он получил слишком серьезные травмы и скончался на месте.

В «ВАЗ 2111» пострадали двое. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Пассажир «Приоры», а также водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-2111» получили различные травмы. Их отвезли в больницу, сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

Сейчас на месте страшной аварии работают полицейские. Им предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.