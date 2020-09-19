В Туле открыт первый в России мемориал энергетикам - героям Великой Отечественной войны

Проект архитектурного решения выбрали работники электросетевого комплекса.

Первый в России мемориал энергетикам - героям Великой Отечественной войны открыли в Туле. Комплекс возведен по инициативе гендиректора «Россетей» Павла Ливинского и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. В торжественной церемонии открытия участвовали зампред правительства РФ Юрий Борисов, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

Строительство мемориала началось в 2019 году. Проект архитектурного решения выбрали работники электросетевого комплекса - в онлайн-голосовании приняли участие более 16 тысяч человек. Комплекс площадью один гектар состоит из пяти площадок, посвященных каждому году войны. Центральная аллея ведет к обелиску в форме опоры высоковольтной линии электропередачи. Его высота 1418 сантиметров - столько же дней длилась война. Перед обелиском расположен Вечный огонь, частицу которого доставили из Москвы от Могилы Неизвестного Солдата. Монумент увенчан изображением Ордена Победы, а с двух сторон от него расположены гранитные стелы с именами 72 энергетиков-героев.

Перед обелиском расположен Вечный огонь, частицу которого доставили из Москвы от Могилы Неизвестного Солдата.

- В военные годы многим работникам отрасли пришлось стать солдатами. На долю энергетиков, оставшихся на своих местах, выпали не менее сложные испытания, - отметил Павел Ливинский.

В 2003 году сотрудники волгоградского филиала установили стелу «Героям-энергетикам» на месте бывшей подстанции «Южная», обеспечивающей электроэнергией Сталинградский тракторный завод. Во время войны здесь шли ожесточенные бои, в которых энергетики проявили особое мужество и героизм.