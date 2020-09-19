22 сентября в двух районах Волгограда и Волжском отключат газ

Газа не будет до 12 часов в течение дня. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ресурсники продолжают готовить Волгоград к уже близкой зиме. Работы идут на системах электро и водоснабжения. Продолжают плановые ремонты и газовики. Поэтому во вторник, 22 сентября 2020 года, отключат газ жителям двух районов Волгограда – Краснооктябрьского и Красноармейского, а также в двух СНТ города Волжского. Без голубого топлива волгоградцы и волжане останутся на довольно продолжительное время – от пяти до 12 часов. Все это время включать газовую колонку и плиту нельзя во избежание несчастных случаев.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград», 22 сентября 2020 отключат газ жителям десятка домов на трех улицах Краснооктябрьского района Волгограда. Затронут работы улицы Таращанцев, дома №2-8, 12-16; Инициативную, дома №2-8; Ольги Форш, дом №5. Газа не будет с 9.00 до 20.00.

Гораздо меньше – с 10 до 15 часов - сидеть без газа придется жителям Красноармейского района, обитателям четырех улиц: Хабаровская, дома №14, 16А, 16-34; Кооперативная, №29 и 33; Кольцова, № 1А, 1,3, 9-17, 19А, 19Б, 21, 23/1, 23/2, 25-29, 38-54; Ялтинская, №4, 4/1 и 4/2.

А в Волжском 22 сентября 2020 газа не будет с 8.00 до 20.00 в СНТ «Энергетик» и СНТ «Строитель».