У ДК Тракторозаводского района Волгограда начали высаживать деревья

Старые деревья здесь также меняют на молодые саженцы. Фото: мэрия

Площадь перед Дворцом культуры Тракторозаводского района Волгограда (бывший ДК Алюминьки) за лето вымостили плиткой. Благоустройство в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» должны завершить к октябрю. Так что работы вышли на финальную стадию - здесь уже начали высаживать деревья и кустарники.

Вдоль дорожек на улицах Шурухина и Жолудева уже появились 150 кустов форзиции и спиреи. Также позади ДК на Жолудева высаживают клены с листвой бордового оттенка. А у детских площадок вдоль жилых домов украшением скверика станут полутораметровые кленами «Глобозум» с шарообразной кроной. Музыкальный сквер вдоль улицы Шурухина украсят аллеи из лип и акаций.

Старые вязы, что окружали ДК плотной стеной зелени, практически все спилили. Акцентами в зеленой зоне теперь станут если и сосны. Их будут высаживать уже довольно крупными, как и лиственные деревья. А обрамлять их будет около 6,5 тысяч квадратных метров газона.

В ближайшие дни в Музыкальном сквере появятся оригинальные фонари в виде инструментов - контрабаса, балалайки, гитары. Отдохнуть здесь можно будет на скамейках с опорами в виде арф. А детвору на площадках будут ждать хижина волшебника, музыкальный театр, качалки и качели.