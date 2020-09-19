Воду из Сакарки в теплицы качали незаконно

Теплицы, в которых выращивают странные овощи, окружают Волгоград со всех сторон. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

То, что Волгоград окружен сотнями теплиц, где работают мигранты и выращивают овощи, которые никак не тянут на волгоградские помидоры, в регионе ни для кого не секрет. Как и то, что они вытягивают все соки из нашей земли. История эта тянется уже годы. Накануне миграционная полиция устроила очередной рейд по выявлению нелегальных гастарбайтеров. Стражи порядка снова нашли мигрантов вне закона на оптовом рынке Волгограда. А в Городищенском районе нелегально качали воду для полива теплиц из реки Сакарки. Арендаторы земли будут отвечать за нарушение согласно законодательству.

- В отношении нарушителей правил водопользования собраны материалы и направлены в органы Россельхознадзора для привлечения к ответственности, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

Что касается «оптовки», то там полицейские обнаружили одного иностранца, который незаконно находился на территории России. Его ждет штраф. Еще у двоих иностранцев была оформлена фиктивная прописка. В этом случае отвечают за нарушение закона уже волгоградцы, которые зарегистрировали мигрантов в своих домах и квартирах. Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовных дел. Наказание в этом случае – до трех лет лишения свободы.