Дальнобойщик сгорел в кабине грузовика на трассе в Волгоградской области

Грузовик перевернулся и сгорел на трассе. Фото: Иван ВИСЛОВ

Страшное ДТП произошло поздним вечером в пятницу на одной из самых аварийных дорог Волгоградской области. На саратовской трассе столкнулись два большегруза. Один из грузовиков вылетел в кювет и загорелся. Водитель погиб в полыхающей кабине грузовика «ДАФ». Его личность еще предстоит установить полицейским.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, авария случилась в начале одиннадцатого вечера на 467 километре трассы 1Р-228 «Сызрань - Саратов - Волгоград» в Камышинском районе региона. Двигавшийся в сторону Саратова грузовик «ДАФ» занесло на дороге. Из-за этого большегруз выехал на встречную полосу, где врезался в «МАЗ-437143». От сильного удара «ДАФ» перевернулся на обочине. В кабине начался пожар. Водитель грузовика не успел ее покинуть и погиб на месте. А водитель «МАЗа» получил незначительные травмы, помощь ему оказали на месте ДТП.