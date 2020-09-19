21 сентября отключат свет в Дзержинском районе Волгограда

Электроэнергии не будет восемь часов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

После небольшого перерыва на выходные волгоградские энергетики вновь продолжат плановые ремонты на электросетях. А тысячи волгоградцев с начала недели вновь будут сидеть во «тьме» средь бела дня. Правда, с приближением холодов в списках на отключение электроснабжения все меньше адресов. В понедельник оставят без света жителей всего лишь одного района Волгограда – в Дзержинском будут приводить в порядок воздушные линии. В график отключений электричества на 21 сентября 2020 года попала лишь одна улица в частном секторе. Останутся волгоградцы без возможности включить электроприборы с утра до вечера.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети ЮГ - Волгоград», с 9.00 до 17.00 в понедельник, 21 сентября 2020 года обесточат дома Дзержинского района по адресам – улица Таврическая, №35-77, 67а, 71а, 36-52, 56-76.