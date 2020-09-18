В Волгограде грузовик раздавил внедорожник: двое погибли, трое в больнице, включая младенца

Водитель и пассажир внедорожника погибли на месте. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Эти жуткие кадры с аварии, которая произошла сегодня, 18 сентября, в Волгограде, облетели все соцсети. Смотреть страшно: от внедорожника «Лэнд Ровер», который врезался на скорости в грузовик, осталась только груда металла на асфальте. Передней части иномарки, можно сказать, нет. Водитель, и пассажир, который находился на переднем сиденье, погибли на месте.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, произошла эта смертельная авария на пересечении проспекта Дородников и улицы Краснополянской.

- Водитель внедорожника (зарегистрирован в Москве) проигнорировал требование знака «уступи дорогу» и вылетел прямо под грузовик. Двое погибли сразу, еще два пассажира иномарки и грудной ребенок получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в волгоградские больницы. На месте ДТП до сих пор работают сотрудгики полиции, выясняют все обстоятельства случившегося, - сообщают в региональном Главке.