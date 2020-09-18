В центре Волгограда прямо в пути загорелась маршрутка

Фото - скрин видео Владимира Мошкина.

Волгоградцы, которые оказались вечером 18 сентября на улице Хиросимы в Центральном районе города, стали свидетелями жуткого пожара. Прямо на проезжей части загорелась маршрутка. Не просто задымилась, а вспыхнула, как факел. Кадры полыхающего микроавтобуса тут же разнеслись по всем соцсетям. «Бусик», судя по видео и комментариям очевидцев, сгорел дотла буквально за считанные минуты. К счастью, как успокоили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону, никто не пострадал.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчеру в 17.30. Загорелся «Форд Транзит» на улице 7-ая Гвардейская. К месту ЧП оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения 3-ей пожарной части регионального МЧС. В 17.46 пожарные уже ликвидировали горение. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются, - сообщил подробности случившегося пресс-секретарь регионального управления МЧС Дмитрий Уланов.