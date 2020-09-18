Под Волгоградом пьяный мужик сжег соседский дом

В городе Михайловка Волгоградской области 17 сентября сгорел один из частных домов. Сгорел практически дотла. Благо, что на момент ЧП в доме никто не проживал, соответственно, никто из людей не пострадал. Но, когда эксперты из спасательной службы провели осмотр на пепелище, они поняли, что загорелся дом не сам, а его специально подожгли. Об этом они сообщили в михайловский отдел полиции, и правоохранители организовали проверку.

Выяснилось, что сгоревший дом принадлежит 51-летней женщине. Она давно там не проживает, и наведывалась туда лишь изредка. Этим и воспользовался безработный 50-летний мужчина, проживающий по соседству. Он взломал замки и стал устраивать в пустующем доме пьяные застолья с друзьями. В день ЧП он тоже был в этом доме, и именно он его подпалил.

- Мужчина уже во всем сознался. Он рассказал, как сделал сверток из газет, поджег его, а потом стал подносить факел к вещам в доме. Таким образом, подозреваемый распространил огонь по всему зданию, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

На пиромана уже завели уголовное дело, и грозит ему за поджог до 5 лет лишения свободы.

- Задержанный находится под стражей, - уточняют в региональном Главке.