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Общество

10-летняя волгоградка с инвалидностью не получала жизненно важные лекарства

Лишь после вмешательства прокуратуры ей выдали нужные препараты
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Прокуратура Дзержинского района через суд добилась того, чтобы больной девочке выдавали жизненно важные лекарства. У 10-летней волгогадки с самого рождения были проблемы с дыханием и органами пищеварения. Раз в год она лечилась стационарно, но в остальное время должна сама была пить препараты. При отсутствии нужных таблеток состояние пациентки могло ухудшиться.

- В январе текущего года девочке были назначены два лекарственных препарата. Однако вопреки требованиям законодательства лекарственными средствами, необходимыми по жизненным показаниям, она не обеспечивалась, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурор подал иск в суд Ворошиловского района. Служитель Фемиды выслушал все доводы и встал на защиту прав девочки. Ребенку-инвалиду выдали практически все нужные препараты и она может продолжить лечение.