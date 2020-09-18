10-летняя волгоградка с инвалидностью не получала жизненно важные лекарства

Прокуратура Дзержинского района через суд добилась того, чтобы больной девочке выдавали жизненно важные лекарства. У 10-летней волгогадки с самого рождения были проблемы с дыханием и органами пищеварения. Раз в год она лечилась стационарно, но в остальное время должна сама была пить препараты. При отсутствии нужных таблеток состояние пациентки могло ухудшиться.

- В январе текущего года девочке были назначены два лекарственных препарата. Однако вопреки требованиям законодательства лекарственными средствами, необходимыми по жизненным показаниям, она не обеспечивалась, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурор подал иск в суд Ворошиловского района. Служитель Фемиды выслушал все доводы и встал на защиту прав девочки. Ребенку-инвалиду выдали практически все нужные препараты и она может продолжить лечение.