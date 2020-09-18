В Волгоградской области снизилось число уличных преступлений, но активизировались телефонные террористы

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел заседание антитеррористической комиссии. В ходе встречи глава региона отметил, что сохраняется стабильная, прогнозируемая социально-экономическая и санитарно-эпидемиологическая ситуация. Межведомственное взаимодействие позволило сократить ряд правонарушений. За 8 месяцев 2020 года уменьшилось число преступлений в общественных местах (на 12,9%) и на улицах (на 11,9%). Но есть и неприятная тенденция. Участились случаи телефонного терроризма. В 2020 году возбуждено 32 уголовных дела, что почти на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области. Сказалось время на самоизоляции? Наверное, волгоградцы опасно шутили по телефону от безделья весной. Еще зачастую такие преступления совершаются из заграницы.

- Такие правонарушения, совершаемые в основном из-за рубежа, нарушают ход спокойной жизни, доставляют серьезные неудобства жителям, требуют отвлечения сил и средств, а также дополнительных затрат на ликвидацию последствий, - заявил Андрей Бочаров.

Глава области завил о необходимости проработать предложения по этому вопросу и представить их федеральному центру. Также было уделено внимание организации безопасного образовательного процесса. Учебный год начался в условиях коронавируса, что требует соблюдения дополнительных санитарно-эпидемиологических требований.