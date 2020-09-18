Волгоградстат: в месяц на питание волгоградец тратит 5,2 тысячи рублей

Статистика уверяет, что за 5 тысяч в месяц можно нормально питаться. Фото: Алексей КОПАЕВ

От волгоградцев можно часто услышать, что на питание у них уходит ползарплаты. Но специалисты Волгоградстата уверяют, что это не так. По их подсчетам на покупку продуктов питания среднестатистический волгоградец тратит всего 5,2 тысячи рублей. А, если вспомнить, что их же данным средняя зарплата в Волгоградской области составляет более 33 тысяч рублей, получается что «на покушать» хватает шестой части заработанного.

- В Волгоградской области расходы на покупку продуктов питания в среднем на одного члена семьи в месяц составили 5289 рублей. Такие данные получены на основании выборочного обследования семейных бюджетов в первом квартале 2020 года, - поясняют в Волгоградстате.

Из этой суммы (5,2 тысячи рублей) 11% уходит у волгоградцев на покупку мяса и мясных продуктов, 6,7% - на молоко и молочные продукты, 6,5% - на хлеб и булочки.

Еще один интересный вывод волгоградских статистиков: оказывается, что, жители с высшим образованием больше придерживаются принципов здорового питания. Причем чем выше образование у человека, тем ответственнее он подходит к выбору продуктов с пониженным содержанием жиров и сахара, и больше предпочитает фрукты и овощи.

- Избыточную массу тела имеют 67% жителей сельской местности в Волгоградской области, и 55% - горожан, - вот такие факты представил Волгоградстат.