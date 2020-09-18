МЧС: в Волгоградской области ожидают первые заморозки

Осень вступает в свои полноценные права. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ну вот и закончились теплые денечки: на Волгоградскую область северный ветер несет похолодание. На улице не просто посвежеет, а даже ожидают первые заморозки. В региональном МЧС уже обратились к волгоградцам с просьбой: если будете использовать нагревательные приборы или печное отопление, пожалуйста, соблюдайте все меры безопасности!

Как уточняют прогноз в Волгоградском ЦГМС, на регион с севера движется холодный циклон, и уже к ночи 20 сентября резко похолодает. В отдельных районах температура воздуха опустится до +1...+6 градусов, а утром 21 сентября местами по области ожидают заморозки (причем и на почве и в воздухе) до -2 градусов.

Правда, днем солнышко еще будет пригревать, и даже будет местами жарко – до 25 градусов выше ноля. В Волгограде, например, днем 19-20 сентября +20...+22º, а ночью +6...+8 градусов.

- Если вы пользуетесь печным отоплением, проверьте дымоход и все заслонки. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, не допускайте перекаливание печи! Если будете включать электронагревательные приборы, проверьте на исправность все розетки и проводку. Не подключайте в одну розетку несколько электроприборов большой мощности, и не ставьте калориферы возле легковоспламеняющихся предметов, - напоминают в ГУ МВД по Волгоградской области.

Берегите себя, детей, родных и близких!