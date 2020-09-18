Волгоградцы не будут платить за детсад в дни самоизоляции ребенка

Если у родителей есть возможность не вести ребенка в детсад, они могут это не делать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С этого момента, если волгоградские родители оставляют ребенка дошкольного возраста дома на самоизоляции, то за детский садик в этот период они платить не будут. Соответствующие изменения, сегодня, 18 сентября 2020-го, депутаты Волгоградской гордумы внесли в Порядок взимания платы родителей за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях Волгограда.

То есть дни, когда ребенок не будет посещать детсад, включать в платежку не будут.

Напомним, что раньше такой причины, как самоизоляция, в перечне уважительных не было. Ребенок имел право не посещать детсад только по болезни, карантина в садике или группе, и в период отпуска родителей.

- Если в семье есть возможность оставить ребенка дома в этот пандемийный период, то родители могут этим воспользоваться, - поясняет заместитель руководителя департамента по образованию Елена Парфенова.

- Такие меры, во-первых, позволят родителям сэкономить семейный бюджет; во-вторых, снизят риски распространения коронавируса в дошкольных учреждения, - отметила председатель комитета гордумы по образованию, культуре, молодежной политике, спорту и туризму гордумы Лариса Тропкина.

Проект рассмотрят на заседании гордумы.

- Документ вступит в силу со дня его официального опубликования, но действие его будет распространяться с 1 сентября 2020 года, - уточняют в пресс-службе гордумы.