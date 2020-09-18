Крупная коммунальная авария оставила без воды жителей Светлого Яра

Фото: администрация Волгоградской области

Коммунальная авария произошла в Светлом Яре на центральном бетонном безнапорном самотечном коллекторе. На сооружении протяженностью более четырех километров в четырех местах раскрошилась и рассыпалась верхняя часть трубы. На место инцидента выехали коммунальщики. Работы ведут 15 специалистов, задействовано 6 единиц техники, сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области. В непрерывном режиме работают мотопомпы для откачки сточной воды.

Фото: администрация Волгоградской области

Авария на коллекторе отразилась на водоснабжении местным жителям. Светлоярцы получают питьевую воду только в утренние и вечерние часы. На самом крупном аварийном участке водоотведение восстановлено по временной схеме. Коммунальщики планируют завершить остальные работы в течение сегодняшнего дня. Предстоит заметить прохудившуюся часть трубы металлической вставкой и загерметизировать ее. Восстановление центрального коллектора затрудняется тем, что отключить его полностью невозможно. А трубопровод имеет большой диаметр (800-900 мм) и большую глубину залегания (4-6 метров).