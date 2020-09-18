География распространения коронавируса: в Волгограде 40 новых случаев COVID-19

Коронавирус продолжает распространяться по территории Волгоградской области. Несмотря на массу принимаемых ограничительных мер, число ковидных больных растет с каждым днем. Только на утро 18 сентября 2020 года 97 новых случаев, всего в регионе 13869 заболевших с момента начала пандемии.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе, в Волгограде наибольшее число заболевших на сегодняшний день – плюс 40 человек. В Волжским вдвое меньше – плюс 20-ть. Также ковидные больные выявлены в 11 муниципальных районах области: Среднеахтубинском (+12), Камышинском (+7), Городищенском (+ 4), Новониколаевском (+3), Урюпинском (+3), Котовском (+2), Нехаевском (+2), Калачевском, Палласовском, Светлоярском и Чернышковскиом районах еще по одному заболевшему.

Напомним, в Волгоградской области остается обязательным ношение масок в общественных местах.