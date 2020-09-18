Переделывайте: мэрия потребовала обновить лавочки в Царицынском парке

Деревянные элементы скамеек будто вырывали с корнем Фото: Екатерина СИМОХИНА

Царицынский парк в центре Волгограда открыт не так давно. На месте заброшенной зоны в пойме реки Царицы развернулась большая зона отдыха с интерактивным музеем. Но на территории уже есть, к чему придраться. Скамейки в Царицынском парке начали разрушаться. То ли качество деревянных лавочек было не лучшим, то ли отдыхающие устраивали на них танцы и прыжки. В итоге парковая мебель пришла в негодность.

Такая картина во всем парке: качество скамеек было плохим? Фото: Екатерина СИМОХИНА

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, неудовлетворительное состояние сидений лавочек вдоль зеленых зон в Царицынском парке зафиксировало муниципальное предприятие летом во время уборки территории. В адрес подрядчика мэрия направила требование привести лавочки в порядок. Тем более по гарантии строители обязаны устранить недочеты. Подрядная организация уже закупает новые элементы скамеек и в блажайшее время приступит к обновлению. Чтобы не допустить в будущем образования подобных дефектов, деревянные сидения пропитают защитным составом. Из бюджета Волгограда на обновление лавочек не уйдет ни копейки. Все работы - за счет средств подрядной компании. Ранее по требованию муниципалитета ей пришлось заменить 20 % сидений.

Сейчас лавочки выглядят некрасиво Фото: Екатерина СИМОХИНА

Некоторые лавочки уже обновляются строителями Фото: Екатерина СИМОХИНА