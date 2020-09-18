Жертвой коронавируса стала пожилая жительница Камышинского района

Женщина была госпитализирована с COVID-19 и двусторонней пневмонией Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежедневно в Волгоградской области увеличивается число жертв коронавируса. В большинстве случаев, болезнь убивает возрастных людей. 129-й летальный случай зафиксирован в Камышинском районе. Жертвой COVID-19 стала 74-летняя женщина. Она почувствовала первые симптомы болезни, но за медицинской помощью обращаться не стала. Но спустя 4 дня пенсионерке потребовались вмешательства врачей. Она была госпитализирована в Городскую больницу №1 Камышина, рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе Волгоградской области. У женщины был диагностирован коронавирус с двусторонней пневмонией. Болезни развивалась стремительно, спасти пациентку не удалось. У не были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

- Несмотря на оказываемую медицинскую помощь в соответствии с последними рекомендациями Минздрава РФ по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе в условиях реанимации, пациентка скончалась от осложнений, вызванных вирусным заболеванием, - рассказали в оперативном штабе.

Специалисты в очередной раз напоминают, что при любых симптомах ОРВИ нельзя заниматься самолечением. Необходимо вызвать на дом врача.