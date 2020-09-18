Омбдусмен Волгоградской области просит мэрию обратить внимание на бродячих собак

Сколько собак в Волгограде и области? А никто не знает, потому что их никто никогда не считал. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сколько собак в Волгограде и области? А никто не знает, потому что их никто никогда не считал. Зато сами волгоградцы в панике: практически на каждом углу стая бродячих псов – и биркованных (стерилизованных) и диких. Буквально на днях голодные животные обглодали умершую о передозировки женщину. На набережной стая напала на уважаемого ветерана войны. Проблему видят все, только не власть. Уже омбудсмен Волгоградской области Валерий Ростовщиков обратился к мэрии.

- Проблема с обеспечением безопасности граждан от агрессии безнадзорных собак как минимум в Волгограде имеется, нарастает и требует принятия незамедлительных мер. Деятельность уполномоченных органов для приведения численности безнадзорных животных в приемлемые рамки и обеспечения безопасности людей должной быть одной из задач в работе органов местной власти, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе уполномоченного по правам человека.

Приблизительно (но это неточно) в регионе боле 20 тысяч бездомных животных. Омбудсмен предлагает выделять больше средств на их содержание в приютах. ведь приюты у нас только добровольческие. Более того, привлекать к ответственности нерадивых хозяев. Собак нужно чипировать, а в случае выброса на улицу наказать бывшего владельца. Сами волонтёры даже предлагали ввести налог на домашних животных. А что, разумная мера: питомцев будут иметь только те, ко действительно в этом заинтересован.