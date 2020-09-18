Под Волгоградом в столкновении двух легковушек погибла пенсионерка

Машина вылетела с дороги и перевернулась. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП произошло около одиннадцати утра 17 сентябре в Новоаннинском районе Волгоградской области: в столкновении двух легковушек погибла 65-летняя пассажирка. Известно, что 67-летний водитель «Нивы» мчался в сторону города Новоаннинский по трассе «Новоаннинский - Кирпичевский». Мужчина решил пойти на рискованный обгон и выехал на полосу встречного движения.

- Где совершил столкновение с попутным автомобилем «Лада Гранта» под управлением 66-летнего водителя, который осуществлял обгон. От удара «Нива» выехала на обочину и совершила опрокидывание в кювет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Очевидицы вызвали скорую помощь и инспекторов ИБДД, В итоге пассажир «Нивы» 66 лет госпитализирован, как и водитель. А во 65-летняя женщина, как ни старались врачи, умерла на месте. По факту аварии проводится проверка