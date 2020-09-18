Решили переночевать в ТЦ: в Волгограде всю ночь искали двух 8-летних школьников

17 сентября около десяти часов ночи в отдел полиции Тракторозаводского района Волгограда пришли две матери, которые после занятий так и не смогли найти своих 8-летних сыновей. Ребята попросту сбежали. Весь личный состав подняли по тревоге. Детей искали везде: и на крышах, и в подъездах, и у приятелей. Но нашли в самом неожиданном месте – в торговом центре. Они спрятались в подсобном помещении, где на них наткнулись охранники.

- Со слов мальчиков, они не хотели возвращаться домой и планировали переночевать в торговом центре. Вечером ребята пробрались в подсобное помещение, где просидели до закрытия организации, а ночью были обнаружены охранниками, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Ребят вернули родителям, провели со всеми беседы. На взрослых составили административные протоколы за «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».