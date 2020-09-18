Из-за окурка под Волгоградом погибла целая семья

ЧП произошло 8 сентября 2020 года около двух часов ночи в Быковском районе Волгоградской области в поселке Приморск: на улице Гагарина сгорел небольшой домик вместе с двумя жильцами – 79-летней женщиной и 81-летним пенсионером. На место выехали расчёты 34-й пожарно-спасательной частей и за десять минут потушили огонь, но за это время находившиеся внутри люди сгорели заживо.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, судмедэксперты взяли образцы генетического материала для исследования. Но соседи рассказали, что пенсионерка была лежачей. Ее тело обгорело частично. А вот ее мужа трудно опознать – о оказался в очаг возгорания.

Предварительная версия – не потушенная сигарета, но на месте работают эксперты.

- Причина пожара устанавливается, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.