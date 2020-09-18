В Волгограде нашли тело растерзанной собаками женщины

Собаки погрызли ее уже после смерти. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Страшную находку у одного из домов на улице Дербентовской в Ворошиловском районе Волгограда сделали местные жители, которые обнаружили изувеченное тело 39-летней женщины. Было очевидно, что ее погрызли голодные бродячие собаки. Также была разорвана одежда.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, в настоящий момент по данному факту проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии. Уже известно, что погибшей было 39 лет.

В сумке умершей нашли пакетик с порошком белого цвета. Его отправили на экспертизу, результаты еще не готовы. Скорее всего, это была соль. Возможно, женщина употребила наркотическое вещество и ей стало плохо. Она упала лицом в песок и банально умерла от асфиксии, надышавшись мелкими частицами. Собаки погрызли ее уже после смерти.