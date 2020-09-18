Пырнули мою подругу, а охрана даже не помогла: мужчина с ножом напал на студенток в парке Волжского

Небритого и прыщавого мужчину славянской внешности ищет полиция. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Об этом преступлении люди сначала узнали не из сообщений полиции, а из соцсетей. Участница происшествия поспешила предупредить жителей Волжского о преступнике, который напал на нее и ее подругу. Девушки гуляли вечером в парке города-спутника.

- Напал мужчина с ножом на меня и мою подругу. Ужас в том, что пырнули мою подругу, и охрана парка не оказала никакой помощи. Помогли люди, которые прибежали на крики. Распространите, пожалуйста, информацию, чтобы люди не гуляли там, а тем более в темное время суток. И то, что о безопасности этого парка и работе его охраны можно только промолчать.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, преступника уже объявили в розыск. По информации полиции, все произошло ближе к полуночи 16 сентября. По какой причине мужчина набросился с ножом на прохожих .еще предстоит выяснить. Он ранил 20-летнюю девушку – студентку 3 курса одного из волгоградских вузов. После этого он сразу же сбежал с места преступления.

Полиция возбудила уголовное дело и просит помочь волгогадцев и волжан с поиском преступника. Мужчина славянской внешности, на вид ему от 35 до 45 лет, рост – 175-180 см, среднего телосложения. На нем была темная одежда и кепка. Девушки успели разглядеть на лице мужчины угревую сыпь и щетину. Если вы опознали мужчину по фотороботу или же были свидетелем преступления, позвоните в 02.