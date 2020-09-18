«Ты идешь без штанов, и все это место у тебя пахнет ванилью»: Василий Уткин оценил утку-гопника

Кадр с видео на ютуб-канале Василия Уткина

Отношения волгоградских фанатов и известного блогера и журналиста Василия Уткина уже вряд ли что-то разрушит. Пусть эта связь построена на колкостях и сарказме. Но обе стороны на регулярной основе напоминают друг о друге. А все началось с того, что Уткин назвал Волгоград городом гопников. Конечно, волгоградцам и особенно болельщикам «Ротора» это не понравилось. Но поклонники сине-голубых решили вместо брани в адрес бывшего комментатора ответить ему игрушкой – была изготовлена утка-гопник. Мягкое изделие было отправлено в Москву специально для Уткина. В своем блоге Василий обещал проверить утку-гопника на горючесть. Но слова не сдержал в последнем выпуске своей интернет-программы, журналист зрительно оценил игрушку.

- Друзья мои, хорошо, что взялись, но вообще-то это халтура, - заявил Уткин. - В Волгограде, я думаю, есть вещи, которые хорошо знают в Москве. Неужели вы думаете, что есть гопники, которые ходят без штанов? Это что-то немыслимое совершенно. Хотя, возможно, времена изменились. Я не знаю.

Так Василий Уткин оценил, что игрушка в кофте, но без штанов. И по его мнению, это вовсе не утка, а другая птица.

- Я думаю, это не утка, а скорее чайка. Волжская чайка как-то так, наверное, выглядит. Ну и еще один дефект, вам это не видно. Но у нее ножки внутрь сведены, это как-то не очень удобно. У гопников наоборот ноги обычно расставлены. Они садятся в метро, расставив широко свое хозяйство наружу.

По мнению блогера, игрушка напоминает ему балерину. Только растолстевшую.

- Ну бывают такие растолстевшие, что мне хорошо знакомо, балетные деятели. В принципе очень милая игрушка. Я даже рад, что содействовал ее появлению. Ну а на горючесть я проверять ее не буду, потому что можно было бы предположить, что она, как и все в «Роторе», заражена коронавирусом. Но она долго шла по почте, выслана была давно, поэтому я уверен, что уточка совершенно здорова. Спасибо, милая.

И на этих словах Василий Уткин бросил волгоградское творение на пол. Грубовато. Но потом блогер все же вернул ее в свои руки и еще раз обратился к тому, что утка без штанов.

- С одной стороны, в Волгограде жарко, можно понять. Но там же мошка, которая ничем не отпугивается. Нет специального средства, оно слишком примитивное. Когда я был на чемпионате мира в Волгограде, там мошку отпугивал запах ванили. Ты идешь без штанов, и все это место у тебя пахнет ванилью (показывает на место ниже пояса). Ой, ребята, что-то вы пока оправдываете ожидания. Ну посиди со мной милая, посиди.

И на этих словах Василий начал гладить утку-гопника по голове.