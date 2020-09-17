Ослепший волгоградец отправился на ТВ бороться за миллион рублей на мечту

На проект вместе с волгоградцев отправилась его новая жена, которая верит в то, что у Владислава все получится. Фото ТВ-3.

История 31-летнего волгоградца Владислава Горячева, который ослеп и потерял семью, действительно, печальная и жалостливая, и мечта у него скромная, но дадут ли ему миллион рублей за ее реализацию – большой вопрос. Но волгоградец рискнул и отправился на проект «Миллион на мечту», который с 18 сентября стартует на ТВ-3. Именно там жюри и будет выбирать из участников того, кому эти деньги нужнее всех.

Владислав Горячев мечтает купить квартиру. Да, банально. Но жилье ему надо для того, чтоб было, где видеться с сыном.

- Владислав когда-то работал в Заполярье, там и потерял зрение. Когда остался инвалидом первой группы, от него ушла жена, забрав их трехлетнего сына. Она не верит, что Влад сможет жить когда-либо полноценной жизнью, и не позволяет говорить сыну, что отец – инвалид. Когда семья распалась, волгоградец оставил квартиру бывшей жене и ребенку, а сам отправился на съемное жилье. Теперь мечтает о новой квартире, куда он сможет привести сына, - рассказывают вкратце историю нашего земляка авторы проекта.

Сможет ли эта история волгоградца растопить сердца членов жюри, посмотрим 18 сентября (начало передачи в 20.00).