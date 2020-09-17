30 лет МЧС: волгоградские спасатели устроили танцы в снаряжении в честь юбилея

Волгоградские огнеборцы поддержали танцевальный флешмоб. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Оказывается, волгоградские пожарные умеют не только с огнем бороться и людей спасать, они еще и неплохо танцуют. Сомневаетесь? А вы посмотрите, какие танцы они устроили в центре города. Причем танцевали, заметьте, прямо в спасательных костюмах.

На самом деле это не просто демонстрация талантов, просто волгоградские пожарные решили поддержать танцевальный флешмоб, который в честь 30-летия чрезвычайного ведомства, прокатился по России. Конечно, выделить много времени на танцы наши спасатели не могут в виду своей загруженности по работе, поэтому на помощь им пришли студенты волгоградских вузов, где обучают пожарным специальностям. Зажигали они под песню «Мы – МЧС».

- Танцевать в полном обмундировании подарного очень нелегко, но и очень весело! Такое креативное поздравление МЧС я считаю просто супер, поэтому мы с удовольствием поучаствовали во флешмобе, - признаются студенты.

По замыслу флешмоба станцевать спасатели должны на самом знаковом и узнаваемом месте в регионе, поэтому волгоградцы выбрали площадь у стадиона «Волгоград Арена», на береги Волги, у подножья Мамаева Кургана и на фоне скульптуры «Родина-мать зовет!».