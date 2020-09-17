В Волжском пройдет первый в мире беговой квест с дополненной реальностью

Фото организаторов Cyber Virtual Race.

3 октября в Волжском пройдет гонка. Но это не просто марафон или какой-то забег, это целый беговой квест да еще и с дополненной реальностью. Поверьте, такого вы еще не видели. Да что там, подобного мероприятия не проводили еще в мире. Называется оно Cyber Virtual Race.

Проводит эту уникальную гонку волжская компания, которая является организатором известного уже во всем мире ультрамарафона Elton Ultra. В этом году из-за коронавируса марафон отменили, и авторы проекта придумали вот такую гонку, где бег соединятся реальный и виртуальный миры, бег и киберспорт.

- Проект Cyber Virtual Race - это беговой квест с киберперсонажами. На дистанции участники («сталкеры») с помощью смартфонов будут взаимодействовать с кибермонстрами. Помогать киберохотникам дойти до цели будет виртуальный ассистент Лейла. Аналогов таких проектов нет и во всем мире, - уверяет организатор Elton Ultra Вячеслав Глухов.

По предварительным данным, уже 300 человек изъявили желание поучаствовать в этом киберзабеге в Волжском. Кстати, за тем, как «сталкеры» проходят дистанцию, можно будет наблюдать в режиме онлайн. Трансляцию можно будет увидеть в прямом эфире на порталах и на мониторах главной сцены.