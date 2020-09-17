Следователи ищут волгоградцев, которых ограбили малолетние гопники

Эти парни грабили прохожих в центре Волгограда. Фото СУ СК по Волгоградской области.

На вид – обычные ребята, нормально одетые и в меру упитанные. Вот только дорожку в жизни эти юные волгоградцы выбрали «скользкую»: это они терроризировали прохожих в центре Волгограда. Четверо молодых людей, в том числе двое несовершеннолетних, просто ловила на улице тех, кто помладше и послабее, и вымогала деньги. «КП-Волгоград» описывала эту историю. После нашей публикации, полиция провела проверку и этих гопников задержали. Следователи по Центральному району Волгограда завели на них уголовные дела по статьям: «вымогательство» и «разбой». Как уточняют в СУ СК по региону, сегодня, 18 сентября, им уже предъявили обвинение.

- Установлено, что эти парни, угрожая расправой, заставляли жертв переводить им деньги с банковских карт с помощью мобильного приложения. На данный момент установлено два человека, которые пострадали от действий этих грабителей: одному из них 15 лет, второму – 19. Но следствие полагает, что жертв гораздо больше. Поэтому обращаемся к волгоградцам: если вы узнали в этих парнях тех, кто вымогал у вас деньги, сообщите об этих фактах в районный отдел следственного управления по телефонам (8842) 33-86-94, 8-937-567-84-29, - просят в СУ СК по Волгоградской области.