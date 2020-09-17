18 сентября выключат свет в Кировском районе Волгограда

Придется некоторое время попавшим в список на отключение потерпеть неудобства. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Если вы живете в Кировском районе Волгограда, то, возможно, попали в список «счастливчиков», которым завтра, 18 сентября, вырубят электроенергию. Конечно, энергетики отключат не весь район, а всего несколько улиц, где будут планово ремонтировать электрооборудование. Если точнее, в список на отключение попали жители восемнадцати улиц Кировского района.

Забегая наперед, немного успокоим: посидеть без света придется всего полдня. С утра 18 сентября частично отключат электроэнергию на южных улицах района. Список «счастливчиков» «КП-Волгоград» предоставили в компании «Росссети Юг-Волгоград».

Итак в список на отключение попали следующие улицы : Лавровая (дома с №11 по 35, и с 14 по 66, а также №74), Лескова-I (дома №41-55,15а-39,43,8-24а,26а), Лескова-II (5-15,4-40), Чехова (9-31,16-32), Литовская (3-21,2-22), Репродукторная (19-37,20-48), Липовая 1-(дома №17 и 21), 26 Июня (9-31,10-38), Бурятская (3-25,2-24), Сиреневая (3-29а,2-20), Учетная (№3а-29,2-34 ,24а,22,38а), Минеральная (3-15,2-22), Механическая (дома № 1-29а,4-26), Колосовая, дом №3, а также дома № 2-14 и № 25-31 в переулке Московский. Здесь света не будет с 9.00 до 13.00.

А во второй половине дня – с 12.00 до 17.00 – электричества не будет в домах №2,4 и 6 по улице 64-й Армии, в домах №1 и №3 по улице Федорова и в домах №4 и №6 по улице Губкина.