Коронавирус набирает темп: в Волгограде плюс 46, в Волжском – плюс 23

В больницы поступают все новые и новые пациенты с ковидом. Фото: Артем КИЛЬКИН

На данный момент – к 17 сентября 2020-го – в Волгоградской области ситуация с коронавирусом несколько стабилизировалась: по крайней мере нет больших всплесков и очагов. Тем не менее, власти и медики уже начали разворачивать дополнительный коечный фонд в больницах для приема ковидных пациентов. Ведь бОльшая часть коек уже занята больными с COVID-19. По данным регионального оперштаба на лечении с коронавирусом сейчас находятся 1759 человек. Больше всего, конечно же в Волгограде. Так сегодня еще у 46-пациентов, которые находились под подозрением, диагноз подтвердился. В Волжском тоже немало новых случаев: сразу 23 за минувшие сутки.

В районах обстановка с коронавирусом не такая сложная. Но сегодня в географию распространения коронавируса по Волгоградской области попали сразу 14 районов. Больше всего, что удивительно, в Старополтавском районе – семь новых случаев. Это значит, что кто-то из приезжих туда уже занес вирус.

Четыре новых пациента с ковилом добавилось в Урюпинском районе, три – в Палласовском. Еще по два случая – в Котовском, Городищенском, Среднеахтубинском и Жирновском. Еще в семи районах – по одному случаю: в Серафимовичском, Быковском, Руднянском, Камышинском, Николаевском, Клетском и Михайловском.

И опять много среди зараженных детей. Подтвердился коронавирус сразу у двух младенцев и у двух детей в возрасте от 1 до 6 лет. К сожалению, есть в этом списке и школьники: 6 детей в возрасте от 7 до 14 лет и 2 подростка.