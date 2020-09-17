Под Волгоградом старлей и водитель украли у военных сухпайков на 4,6 миллиона

Волгоградский гарнизонный суд отправил в колонию двух военнослужащих (теперь уже бывших): старший лейтенант Александр Агафонкин проведет за решеткой 6 лет, а старшина Михаил Агарков – 3 года. Впрочем, воинских званий их тоже лишили. А все за то, что эти служивые воровали сухпайки. Причем украли не ящик, а целый грузовик – на общую сумму 4,6 миллиона рублей.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе суда, летом 2015-го Агафонкин, который на тот момент был начальником продовольственной и вещевой службы в воинской части Камышина, задумал украсть партию сухпайков. Именно он оформил накладные для их получения в другой воинской части, потом по «липовым» документам принял их, оформил фиктивную выдачу и списал. Чтобы провернуть эту махинацию, Агафонкин подговорил водителя камышинской части, который, собственно, и вывез эти ворованные сухпайки.

- Осужденные вывезли 7 289 комплектов индивидуальных рационов питания с воинской части, которыми они распорядились по своему усмотрению, - уточняют в пресс-службе суда.

Свою вину военнослужащие так и не признали. Но доказательств хватило, чтобы отправить их за решетку. По решению гарнизонного суда, Агаркин заплатит 100 тысяч рублей штрафва, а Агафонкин - 200 тысяч, кроме того, последнего лишили права впредь занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в Вооруженных Силах РФ, а также в госорганах.

- Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, -уточняют в суде.