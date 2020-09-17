Коронавирус унес жизнь 56-летнего волгоградца

Мужчина не сразу обратился за медпомощью и это промедление стоило ему жизни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К 17 сентября 2020 года в Волгоградской области в официальном списке умерших от коронавируса уже 128 человек. Сегодня в этот перечень попал 56-летний житель из Нехаевского района. Он умер больше месяца назад, но сегодня комиссия подтвердила, что к смертельному исходу привели именно осложнения, вызванные COVID-19. Почему и как умер этот мужчина, «КП-Волгоград» рассказали в региональном оперативном штабе.

Этот случай, как оказалось, похож на многие другие: лечился сам, упустил время, медики не смогли спасти.

- Мужчина обратился на медицинской помощью только через 4 дня после того, как почувствовал первые признаки заболевания. И то, «скорую» вызывать не стал, а сам пошел в больницу по месту жительства. Оттуда его уже в срочном порядке отправили в Волгоград, в специализированную под ковидных пациентов больницу №4. Медики, обследовав мужчину, обнаружили у него двухстороннюю пневмонию. Лечение было назначено оперативно. Но состояние резко ухудшалось, через пару дней он скончался в реанимации, - сообщают в оперштабе.

Говорят, у мужчины и без коронавируса был целый «букет» заболеваний: сахарный диабет, болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. В общем, не спасли его.