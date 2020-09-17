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Под Волгоградом из-за пастуха выгорело несколько гектаров степи

Причиной большого пожара стала не потушенная сигарета
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Пастух признался, что он спровоцировал степной пожар.

Пастух признался, что он спровоцировал степной пожар.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Все лето и осень спасатели и власть имущие просят волгоградцев осторожно вести себя на природе, не палить костры, чтобы не дай Бог не спровоцировать большой пожар. Ведь в Волгоградской области стояла такая засуха, что малейшая искра может привести к беде. Но, к сожалению, некоторые волгоградцы игнорируют просьбы и призывы. Как вот этот житель Дубовского района, по вине которого вчера, 16 сентября 2020-го выгорело несколько гектаров степи между хутором Почта и селом Оленье.

Пожар вспыхнул днем – примерно в 11.25 по волгоградскому времени. Несколько часов спасатели тушили ландшафтный пожар. А когда потушили, эксперты после осмотра места ЧП установили, что пожар вспыхнул не сам, а по вине человека. Очаг пожара оказался на том месте, где накануне пасли стадо.

- Полицейские приступили к поискам подозреваемого. Нашли виновника быстро. Им оказался 36-летний пастух. Это он курил на полянке и бросил в сухую траву непотушенный окурок, от чего и вспыхнула местность, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональном Главке. – Мужчина сознался в содеянном. Сейчас материалы проверки, которую провели полицейские, передали в подразделение МЧС России для принятия решения.

ЧП