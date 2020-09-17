Сбил на машине, а потом зарезал: волгоградец убил жену за то, что ушла от него

59-летнего жителя Урюпинска Волгоградской области Григория Мотина отправили в колонию строгого режима на 9 лет. Такой суровый приговор ему вынес суд за убийство. Этот пожилой мужчина не просто убил, он жестоко расправился со своей супругой.

Эта печальная история началась еще в феврале 2019-го. Женщина, не выдержав постоянных ссор с мужем, ушла от него. Но супруг ей этого не простил и затаил обиду. Вечером 8 июня 2019-го мужчина ехал на машине по городу и вдруг увидел, как навстречу ему на велосипеде едет супруга. Вскипела обида и мужчина направил машину на любимую: от удара велосипед и женщина улетели в кювет. Но несчастная была еще жива. Тогда экс-супруг схватил охотничий нож и побежал к женщине.

- Мотин нанес несколько ударов лезвием в область шеи и рук, от чего 54-летняя женщина скончалась. После этого мужчина попытался покончить с собой, но его остановили полицейские, которых успели вызвать очевидцы этой кровавой драмы, - рассказывают «КП-Волгоград» подробности этой истории в областной прокуратуре. – Свою вину мужчина полностью признал. Но вердикт Урюпинского райсуда посчитал слишкой суровым, и решил его оспорить. Однако, Волгоградский областной суд оставил приговор без изменения.