В Волгоградской области увеличат коечный фонд в коронавирусных госпиталях

В Волгоградской области коечный фонд в ковидных госпиталях будет увеличен Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стабильная, но напряженная – такая ситуация с коронавирусом в Волгоградской области держится с весны. Ежедневный прирост заболевших держится на одном и том же уровне – около ста подтвержденных случаев в сутки. В больницах региона остается свободных около 20% мест для пациентов с COVID-19. Однако в облздраве отмечают, что число коек необходимо увеличивать.

- Ковидный госпиталь будет развернут в одном корпусе филиала психиатрической больнице №2 в Советском районе, - рассказал на брифинге оперативного штаба заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. - Также 30 дополнительных коек будут развернуты в 12-й клинической больнице Волгограда, где уже функционирует коронавирусный стационар. Также рассматриваем иные стационары, решение будет принято позже.

При этом в больницах Волгоградской области, где не развернуты коронавирусные госпитали, продолжаются вспышки болезни. Сейчас карантин введет в кардиологических отделениях 1-й областной больнице и Центральной городской больнице Камышина. Закрыта из-за ковида терапевтическое отделение в Котовской ЦРБ, частично не функционируют хирургические отделения в 7-й больнице Волгограда и Среднеахтубинской ЦРБ.