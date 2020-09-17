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В Волгограде мошенница поменяла деньги пенсионеров на купюры банка приколов

Женщина обманула пожилых людей на 70 тысяч рублей
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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На уловки мошенницы попались две пенсионерки Волгограда

На уловки мошенницы попались две пенсионерки Волгограда

Фото: Алексей ФОКИН

Мошенничества с деньгами пенсионеров продолжаются в Волгоградской области. Очередные факты обманов произошли в Тракторозаводском районе города. На сей раз дело не связано с банковскими картами. Все намного проще. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального главка МВД, неизвестная пришла домой к двум пенсионеркам, которым 81 год и 76 лет. Незваная гостья представилась социальным работником и сообщила, что пожилым волгоградцам положены денежные выплаты. Только у пришедшей с собой имелись крупные купюры, и она просила пенсионерок разменять на мелкие. Не подозревая, что их обманывают, возрастные женщины согласились на размен. Но в чем мошенничество? А в том, что псевдо соцработник отдала пенсионеркам купюры банка приколов. 81-летняя женщина лишилась 50 тысяч рублей, а 76-летняя – 20 тысяч.

Накануне потерпевшие обратились в полицию, с их слов был составлен фоторобот подозреваемой. Ее приметы: женщина славянской внешности, возраст от 30 до 35 лет, рост 180 сантиметров. Она плотного телосложения, во время посещения пенсионерок была одета в красную кофту, синие джинсы, с собой была серая сумка. Кто обладает информацией о местонахождения разыскиваемой, просят сообщить в полицию.

Возбуждено уголовное дело. За такой обман можно лишиться свободы до 5 лет. В Главном управлении МВД по Волгоградской области напоминают, что волгоградцам необходимо соблюдать бдительность и не впускать в квартиры неизвестных.

Фоторобот подозреваемой. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фоторобот подозреваемой. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Криминал