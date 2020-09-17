Семь волгоградцев организовали клуб азартных игр в жилом доме

В одной из квартир многоэтажного дома по улице Аральской в Дзержинском районе Волгограда полгода работал клуб азартных игр. Жильцы были свидетелями того, как неизвестные люди каждый день приходили в их подъезд и ничего не могли с этим поделать. Благодаря правоохранителям незаконный бизнес удалось прикрыть.

- Обвиняемые организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования. Всего в состав преступной группы входило две 39-летних женщины и пять мужчин в возрасте от 38 до 55 лет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Дело расследовали следователи областного СУ СКР под оперативным сопровождением сотрудников УЭБиПК Главка. Прокуратура уже рассмотрела предоставленные доказательства и передала дело в суд Дзержинского района. Каждому из сообщников грозят приличные сроки – вплоть до шести лет тюрьмы. А вот главаря банды накажут строже, его дело выделили в отдельное производство.